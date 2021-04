Viljandi uue haigla, tervisekeskuse Tervikum tuleviku kohal paistavad hallivõitu vihmapilved. Kui esialgu arvati, et haigla ehitamine võiks maksma minna 30–40 miljonit eurot ning raha selleks oli olemas, siis nüüd on ootamatult selgunud, et puudu on peaaegu 11 miljonit eurot.