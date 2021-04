"Valgeraba kaljukotkapaari pesa oli minu elu esimene kotkapesa: kontrollisin seda esimest korda1996. aastal," meenutas Sein. "Toona oli see pesa paarsada meetrit eemal, teise puu peal. Nüüd on tollest puust püsti vaid tüügas ning läbi aastate on kotkad pesitsenud seal paari-kolme puu otsas. Päris esimest korda märkas Valgeraba kaljukotkaste pesa aga tuntud soodeuurija Viktor Masing 1971. aastal."