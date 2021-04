Kui Euroopa Liidult on võimalik saada miljon eurot, siis on see ühele väikesele ning seetõttu paratamatult vaesevõitu linnale väga magus pala. Lisaks on selge ka see, et rendipind on ajutine ning ettevõtja, kes soovib kindlust aastakümneteks, peaks endale ise oma maa ostma. Miks linn rentis 1,2 hektarit umbes kolmesaja euro eest kuus, on eraldi teema. Kui aga loosse süveneda, siis tundub, et linnavalitsus on päris mitmele asjaolule läbi lillede vaadanud ning soovib, et seda teeks ka Euroopa Liit. Lühidalt öeldes: linnavalitsus tundub rehepappi tegevat.