Esmaspäeval võttis linnavalitsus vastu otsuse, et haldusamet lõpetaks osaühinguga Floreas Viljandi tähtajatu rendilepingu 2023. aasta 1. septembrist seaduses ja lepingus ettenähtud alustel. Viljandi abilinnapea Kalvi Märtini sõnutsi on see vajalik riigilt abiraha saamiseks.