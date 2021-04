Nädalavahetuse vaktsineerimistalgutel sai suur hulk Eesti inimesi kaitsesüsti. Paraku oli sel heal asjal juures mõru maik. Nimelt selgus, et paar tuhat vaktsiinidoosi jäi üle, kuigi soovijaid ju on. Kõigi soovijateni kas ei jõudnud info või ei olnud nad sihtrühmas. Eelmisel neljapäeval oli teada, et üle Eesti süstimiskeskustes vaktsiini jagub ja kelle kodukohas ajad täis, võib ka kaugemale sõita. Võib-olla tundus see liiga keeruline.