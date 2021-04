Leedust, Lätist ja Soomest Eestisse saabumisel hakkavad kehtima samad nõuded nagu mujalt Euroopa riikidest Eestisse tulles. See tähendab, et alates 5. aprillist peavad kõik inimesed, kes on ületanud Eesti riigipiiri, viibima 10 päeva isolatsioonis. Eneseisolatsioonist ja proovi andmisest on vabastatud inimesed, kes on viimase kuue kuu jooksul läbi põdenud COVID-19 haiguse või saanud vaktsineerimiskuuri.