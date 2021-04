Viljandimaale lisandus ööpäevaga seitse koroonahaiget

Rahvastikuregistri andmetel laekus enim uusi positiivseid proovitulemusi Harjumaale, kus koroonaviirusega nakatumine tuvastati 282 inimesel. 226 uutest Harjumaa haigusjuhtudest on Tallinnas.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 1053 ning esmaste positiivsete tulemuste osakaal tehtud proovide koguarvust 18,2%.

Tänahommikuse seisuga on vaktsineerimisi tehtud kokku 223 153 inimesele, kellest 154 505 on saanud ühe ja 68 648 kaks doosi. Ööpäeva jooksul laekus vaktsineerimisteatisi 8857 doosi manustamise kohta, kokku on manustatud 291 801 vaktsiinidoosi.