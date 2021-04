"Levadia on minu silmis tiim, kes võitleb Floraga tiitlile. Seega nad tulevad täie tõsidusega meie vastu. Ootame rasket mängu. Samas on meie võistkonnas piisavalt kvaliteeti, et neile väärikas lahing anda ja punkte võtta. Saab kindlasti huvitav mäng olema!" ütles Tuleviku juhendaja Jaanus Reitel enne kohtumist.

Seejuures polnud ka vastaste peatreener Vladimir Vassiljev kiitusega kitsi: "Viljandi JK Tulevik komplekteeris selleks hooajaks väga hea meeskonna, samuti vahetus neil treener. Arvan, et see on Tuleviku üle aegade parim meeskond. Nad juba näitasid, et nendega tuleb väga tõsiselt arvestada. Poleks ime kui Tulevik võitleb end viie või nelja tugevama meeskonna hulka."