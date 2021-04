Lume alt välja sulanud prügi hulk Viljandis on üle ootuste suur ja muret tekitav. Lademetes konisid, suitsupakke, kommipabereid, taarat ja ühekordseid maske. FOTO: Erakogu

Et kevad on saabunud, annavad lisaks kalendrile aastaaja vahetumisest märku kaks asja linnapildis: tärkavad lumikellukesed ja lume alt välja sulanud prügi. Seda viimati mainitut on esimestega võrreldes väikese Viljandi kohta liigagi palju.