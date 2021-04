Viljandimaale lisandus ööpäevaga 23 nakatunut

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 elaniku kohta on 1177 ning esmaste positiivsete vastuste osakaal tehtud analüüside koguarvust on 18,6 protsenti.

Täna hommikuks oli vaktsineerimisi tehtud 211 367 inimesele, kellest 143 722 oli saanud ühe ja 67 645 kaks doosi. Ööpäeva jooksul manustati 11 954 doosi, kokku on manustatud 279 012 vaktsiinidoosi.

Terviseamet teatas veel, et 1. aprilli öösel ühe tervishoiuteenuse osutaja süsteemis asetleidnud tehnilise muudatuse tõttu jäi eilsesse, 31. märtsi statistikasse kuvamata 266 positiivset proovivastust. Need lisati esmaste positiivsete vastuste koguarvu. Niisiis on 31. märtsi positiivsete proovivastuste arv 1098, mitte 832.