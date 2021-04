Viljandi kaupluse Aed müüja Mare Purju tõdes, et piirangute tõttu on müük tänavu olnud märksa kasinam kui mullu ning käivet tavaolukorraga võrrelda ei anna. Pood on avatud sama kaua kui varem, tehakse ukselt müüki ning võetakse telefonitsi tellimusi vastu, aga huvilisi napib.