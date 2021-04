Täna on suur reede – väga paljudele tähtis usupüha, mis eelneb ülestõusmispühadele. Rahvapäraselt on neid pühi aga nimetatud lihavõtte- või mundadepühadeks ja nende juurde on ikka kuulunud hulk traditsioone. Üks neist on kindlasti munade värvimine. Sakala uuris eile, mismoodi on suuremad poeketid pühadeks valmistunud.