GRILLIHOOAEG ⟩ Klassika on tulnud, et jääda: vana hea sibula ja äädikaga marineeritud liha on tõeline hitt

Grillihooaeg on täie auruga käima läinud. Selleks nädalavahetuseks on Jaani lihapoed marineerinud nädalatagusega võrreldes kolm korda suurema lihakoguse. FOTO: Marko Saarm

"Praktiliselt korrutame eelmise nädala koguse kolmega – oleme niipalju valmis, et letid tühjaks ei jää," vastas osaühingu Viljandi Render juhatuse liige, Jaani lihapoe vedaja Tõnu Roslender neljapäeva pärastlõunal küsimusele, kas pood on pikaks pühadenädalavahetuseks valmis. "Ma tänan. Head aega! Nii …" kõlas teisel pool toru korduvalt. Niisugune rööprähklemine andis aimu sellest, et suur lihamüük oli juba alanud.