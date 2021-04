Mitte-minu-tagaaias-sündroomi on kerge mõista ja samas lihtne mitte mõista. Kui ma elaksin vaikses aedlinnaosas, kas ma tahaksin, et minu maja kõrvale ehitataks korterelamu? See rikub ju miljöö ära. Liiklus­tihedus kasvab. Päikest varjab ka veel. Kui ma aga elaksin selles kortermajas, ei tahaks ma, et üle tänava ehitataks bensiinijaam, kus tuled öö läbi põlevad ja rullnokad käivad kummi vilistades kabanossi ostmas. Ilmselt leiduks mõni sellinegi rajatis, mida ma bensiinijaama omanikuna enda kõrval näha ei sooviks.