Mulle on ikka meeldinud internetti peitunud uhuuringkondades ja vandenõuteoreetikute urgastes luurata. See on justkui tõsielusari või hea õudusfilm. Meelelahutus. Ja samas elav folkloor, muinasjutud. Neid on tohutult palju ning need ulatuvad lõbusatest ja ohututest (hambapastareklaamides pannakse harjale mitu korda rohkem pastat, kui vaja oleks, et mõjutada meid seda rohkem kasutama ja seega ka ostma) veidrate (me elame arvutisimulatsioonis) ja täiesti totrateni (miljonid inimesed üle kogu maailma on teeselnud surma, et panna meid uskuma koroonaviiruse olemasolu). Viimasel ajal pole aga enam nii lõbus olnud.