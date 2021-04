"Viljandis on kõik vaktsiinidoosid leidnud saaja ja see oli teada juba kolmapäeva õhtul," lausus tervisekassa avalike suhete ja tervise edenduse osakonna juhataja Evelin Trink. Tema sõnul on Viljandi piirkonna inimesed olnud registreerimises kõige kiiremad. "Mujal väiksemates piirkondades oli ka umbes 200 vaktsiinidoosi saada ja seal see liikumine nii kiire ei olnud."