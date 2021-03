Sellise lustaka pealkirjaga sooviks alustada 1. aprilli kergekoelist pilajuhtkirja, aga kahjuks on teema tõsine, kuigi libauudised on praegu tõepoolest mängus. Nimelt tekkisid Viljandi bussipeatustesse reklaamplakatid, mis lubasid koroonaviiruse pandeemiale kiiret lõppu. Ent kui plakatil reklaamitud veebilehele minna, avastab sealt kloordioksiidi ehk kurikuulsa ­MMS-i sissevõtmist propageeriva materjali. Iroonilisel kombel oli riiklik vaktsineerimisvajadust teadvustava kampaania plakat mürgise imeravimi reklaamiga tihti kõrvuti. Õnneks võeti need reklaamid kolmapäeva õhtuks maha, aga juhtum on siiski kahetsusväärne.