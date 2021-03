Netflix jõudis minu kodu telerisse ja arvutisse 2019. aasta suvel ning tundub, et voogedastusplatvormid on tulnud selleks, et jääda. Voogedastuskanalitest meelelahutuse tarbimine on muutunud nii harjumuspäraseks, et ilma selleta ei oska ma vaba aja sisustamist enam ette kujutada.