Viljandi Maksimarketi ees on piisavalt ruumi, et sinna ajutine lillekiosk ära mahutada. FOTO: Marko Saarm

Kui koroonapiirangud mitu nädalat tagasi karmistusid ning endisel moel võisid tööd jätkata peamiselt vaid toidukauplused, asusid teised ärid otsima võimalusi oma tegevust jätkata. Osa väikseid poode on läinud tegutsema tänavale.

Viljandi Tarbijate Ühistule kuuluvas Maksimarketis tegutsev lillekauplus leidis võimaluse jätkata kaupluse ees, kuhu paigaldas kioski. Müük käib läbi luugi. Tarbijate ühistu turundusjuht Kristo Mägi ütles, et see on rentniku ja ühistu kokkuleppel ajutine lahendus ning kulud kandis rentnik.