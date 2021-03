«Kõik need piirangud, mis täna kehtivad, jäävad samasuguseks. Mingeid uusi juurde ei tule, aga 25. aprillini midagi leevendama ka ei hakata,» lausus riigihalduse minister Jaak Aab. «See on ära otsustatud ja tagasi tuleme selle teema juurde kahe nädala pärast, olles siis targemad nii nakatumiskordaja, leviku kui ka haigete arvu suhtes.»

Nagu Aab nentis, on viimastel päevadel kuulda teadlaste prognoose, et olukord koroonaviirusega võib hakata liikuma positiivsemas suunas, kuid haiglates on väga palju haigeid ja seega ei saa piiranguid veel leevendada.