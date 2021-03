Ehkki paar aastat tagasi otsustas Euroopa Parlament toetada Euroopa Komisjoni ettepanekut kellakeeramine 2021. aastal lõpetada, pole heast mõttest asja saanud. Nõnda läksime äsja suveajale ning tundub, et keeramise trall jätkub veel teadmata kaua. Kuulsin äsja arvamust, et praegu on meil palju tähtsamat teha kui kellakeeramise üle arutada.