Töö- ja tervishoiuminister Tanel Kiik ütles esmaspäeval, et kuigi praeguste piirangute lõpptähtaeg on 11. aprill, siis tõenäoliselt seda tähtaega pikendatakse ning piirangute leevendamine tuleb kõne alla ehk maikuus. Seda oli aimata ja see on ka täiesti loogiline: piirangute eesmärk pole nakatumist ajutiselt alla saada, vaid seda nii kaua all hoida, et see tooks leevendust meditsiinisüsteemile. Uute nakatumiste arv tundub olevat stabiliseerumas, ent haiglaravi vajajate hulk lõi esmaspäeval sünge rekordi – 725.