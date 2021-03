Sisuliselt on see plaat eelmistele loogiline jätk ning pakub Jürjensi austajaile mõnusat muusikat. Kaunid meloodiad, lihtsad mõtted inimeseks olemisest, lapsepõlvest, suhetest, emadusest, tunnetest. Metafooridena, imeilusa häälega.

Kuigi ka lihtsa kitarrisaatega kõlavad Jürjensi laulude sõnad ja meloodia kaunilt, aitab koostöö teiste artistidega tal omanäolise lauljana Eesti muusikamaastikul rohkem välja joonistuda. Võiks isegi öelda, et temasarnaseid laulja ja laulukirjutaja tüüpi lauljannasid Eestis vaat et polegi või ei ole nad julgenud oma loominguga avalikkuse ette tulla. Jürjens on aga andnud kontserte ja avaldanud albumeid ning juba see väärib kiitust.