Mida aga teha siis, kui soovid vaadata endale sobival ajal filmiklassikat, mis on suuresti eri platvormidel saadaval, aga nende platvormide vahel traalimine tundub tüütu ja eeldab enamasti rahalist väljaminekut? Õnneks on võrdlemisi vähe tuntud, kuid tõhus lahendus olemas.

Naaberriigi Venemaa kohta võib rääkida nii mõndagi head, kuid peale selle on tal mõningad vead. Oma filmipärandi tasuta kättesaadavaks tegemise koha pealt tasub tema ees igal juhul müts maha võtta. Selle riigi suuremate stuudiote looming on olemas YouTube’i kanalil ning mitte mingite kehvakeste teraliste koopiatena, vaid sageli lausa meistrikäega restaureeritud Full HD formaadis. Oma kanal on näiteks ka Lenfilmil ja Odessa kinostuudiol, kuid vaatame lähemalt ühe Venemaa suurima stuudio Mosfilm kanalit.