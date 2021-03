Võrtsjärve-äärse Veldemani puhkemaja juht Johan Rannast ütles, et üsna ebaõiglane on hakata loopima ähvardusi seejärel, kui valitsus ise on teinud valesid otsuseid. «Tavaliselt ma ei ole valitsuse kiruja, aga seekord oli ta reageerimises ilmselgelt liiga aeglane: jättis õigel ajal piirangud tegemata. Tegutseti alles siis, kui koroona levik oli jõudnud viimase piirini või isegi üle selle. Selle kõige juures peaministri ähvardavas toonis sõnavõtud motivatsioonile kaasa ei aita,» rääkis Rannast.