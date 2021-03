Miks meie valitsejad ei palu vabandust ega tunnista, et kogu koroonapoliitikaga on siin võssa sõidetud? Kui nakatumiste arv hirmuäratavalt kasvas, reoveeuuringud ja matemaatilised mudelid hoiatasid läheneva katastroofi eest, räägiti ikka Eesti inimeste suurest tarkusest, vabadusest ja õigusriigist. Teisiti öeldes: kui leegid juba maja katust nilpsasid, loodeti tuimalt, et ehk hakkab vihma sadama ja tuli kustub iseenesest.