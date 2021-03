Öösel vastu pühapäeva keerati Eestis kellad tund aega ette suveajale. Juba aastaid on räägitud, et see on kahjulik ja lõpetatakse varsti ära, ent seni pole seda veel tehtud. Sakala suundus Viljandi tänavatele, et uurida, mida inimesed kellakeeramisest arvavad ja kas see tuleks nende arvates lõpetada.