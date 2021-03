Memento Viljandi ühenduse juhatus saatis 24. juunil linnavalitsusele kirja, milles selgitas kivi asukoha sobivust mõisaparki. See oli järgmine.

"14. juunil 1991 avatud mälestuskivi asukoht ja kujundus arutati põhjalikult läbi ja ühiselt linnavalitsusega leidsid algatajad ja mälestuskivi kujundaja Aate-Heli Õun selleks igati sobiva koha kiriku ja tollase miilitsamaja vahel. Mälestuskivi on püstitatud kõikidele represseeritutele, mitte aga vaid meie juurest igaveseks lahkunutele.

2018. aastal lauluväljaku serval avatud Rahvarinde mälestusmärk, Viljandimaa represseeritute kivi ja kavandatav vabadussammas moodustavad ühtse ajaloolise telje. Pärimusmuusika aida, lauluväljaku ja tulevikus lossis paikneva hotelli külastajatele on represseeritute mälestuskivi üks osa riigi ajaloost. Oleme seisukohal, et praegune asupaik on väga väärikas koht.