Et maadleja Martin Kleini kuju on nii Viljandi vallas kui Viljandi linnas, soovib vald endale võrdsuse mõttes ka kindral Johan Laidoneri kuju, seda enam et Laidoneri sünnikodu asub vallas. Nii on ta tellinud skulptor Mati Karminilt kolm identset viie meetri kõrgust Laidoneri kuju. Neist esimene paigutatakse Viiratsi mäele – kohta, kust avaneb linnale suurepärane vaade. Et see paremini välja paistaks, võetakse maha sealne männik. Teine samasugune paigutatakse Riia maantee sissesõidule jäävasse teedevahelisse kolmnurka ja kolmas Pärnu maantee ringristmikule. Kõik need kujud «vaatavad» linna poole.