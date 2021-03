Just Herol Riibergi olümpiavärav, otse nurgalöögist saadud tabamus, mis avas Viljandi Tuleviku ja Nõmme Kalju jalgpallimeeskonna neljapäevaõhtuse Tipneri karikasarja veerandfinaalkohtumise skoori, oli tõenäoliselt määrava tähtsusega Kalju mängust välja lükkamisel, et ise uhkel sammul poolfinaali astuda. Aga ka Tuleviku teise värava juures oli oluline roll Riibergil: 113. minutil toimetas ta palli keskväljalt löödud karistuslöögist ülipeenelt karistusalasse Kalju väravavahi Sergei Lepmetsa ja kaitseliini vahele, nii et meeskonnakaaslane Atanda Ogungbe sai selle postide vahele põrutada. 2:1!