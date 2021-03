Viljandi elanike arv küll pigem kahaneb kui kasvab, ent osaliselt võibki selles süüdi olla sobivate kruntide puudus. Suuremat sorti pered ei pruugi tahta elada korteris ega osta endale tänapäevastele nõudmistele enam mitte vastavat nõukogudeaegse tüüpprojekti järgi valminud maja. Osta maja ainult selleks, et see maha lammutada ja uus ehitada, on aga majanduslikult ebamõistlik.