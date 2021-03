Krõllipesa lasteaia Mängupesa hoones oli neljapäeval kohal 72 last. Et järgida hajutatuse nõuet, tegid mõned rühmad tänaval jalutuskäiku. FOTO: Marko Saarm

Kaks nädalat tagasi palus valitsus lapsevanematel võimaluse korral lapsed koju jätta. Paljudel tööl käivatel vanematel on seda palvet aga raske täita ning seepärast on umbes kolmandik lastest argipäeviti endiselt õpetajate hoole all.