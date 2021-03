Kui aga mõtlema hakata, et kümnendik maailma majandusest selle õnnetuse tõttu lihtsalt seisab ning iga tund haihtub seetõttu sadu miljoneid dollareid, siis enam nii naljakas ei ole. Tuleb meelde, et maailma majandus on väga tihedalt läbi põimunud ning see väike jant suure laevaga seal kauges kanalis avaldab otsest mõju nii Eestile kui ka viljandimaalastele. Suessi kanalist liigub iga päev läbi tohutu kogus toornaftat, mis nüüd ajutiselt turult kõrvale on jäänud. See on juba avaldanud mõju hinnatõusu näol ja varsti jõuab see hinnatõus ka meie tanklatesse, samal ajal aga aktsiahinnad kukuvad. Kui laeva lahtisikutamiseks kulub paar päeva, siis olukord stabiliseerub ilmselt kiiresti, kui aga paar nädalat või kauemgi, siis annab see niigi kannatada saanud majandusele üsna raske hoobi.