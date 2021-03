"Ei saa öelda, et millegagi hätta oleksime jäänud. Ilmselgelt oli selles mängus see koht, kus tuli välja kogemuste vahe kümme aastat ja rohkem. See otsustas mängu," nentis Viljandi HC peatreener Marko Koks. "Vaadates mängu lõpus meie tagaliini, võis näha, et mängiti väsimuse pealt. Natuke jäi puudu julgusest ja otsuste vastuvõtmisest."