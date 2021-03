Verekeskuse direktor Helve König rääkis, et viiruseolukord on oma mõju avaldanud, sest osa asutusi on uksed kinni pannud ega saa doonoripäeva võõrustada. Seevastu Sakala keskuses on tema sõnul kõik väga hästi organiseeritud: verevõtjatele antakse kasutada suur saal ning doonorid võivad ühest uksest sisse ja teisest välja liikuda nii, et ristumist ei tekid. "Muidu oleksime täiesti hädas, sest paraku vajavad ka koroonahaiged vereülekandeid," tõdes ta.