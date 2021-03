Küllap jätab ka koroonaviirus meie kultuurimällu üsna sügava jälje nagu märtsi- ja juuniküüditamine. Tegelikult ongi juba jätnud, sest esimesed romaanid ja jutud, kus see haigus suuremat või väiksemat rolli mängib, on ilmunud, paljud ilmselt veel kirjutamisel. Trauma üleelamiseks on mitu viisi, üks neist on see endast välja kirjutada, sõnadesse köita ja nii selle üle mingi kontroll saada.