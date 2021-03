49 krunti läksid põhimõtteliselt nagu soojad saiad. Hea, et 2015. aasta paiku omal ajal majanduslanguse tõttu soiku jäänud plaanile uus hoog sisse puhuti: nüüd langes aktiivne müügiperiood aega, mil maaklerid tunnistavad, et kinnisvaraturul on buum. Peab tunnistama, et ka toimetus oli veel 2019. aasta hakul valdavalt seda meelt, et kulutada 1,35 miljonit eurot elurajooni arendamiseks on väga riskantne ettevõtmine. Avaldasime kahtlust, kas selle raha eest ei oleks midagi tarvilikumat teha. Reaalsus aga ületas ka linnajuhtide ootused ja lootused: viie aasta asemel müüdi krundid kahe aastaga.