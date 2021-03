Stress on nähtamatu vaenlane, kelle rünnakutel on nähtavad tagajärjed. Madal tööviljakus, nullilähedane soov midagi voodis lebamise asemel teha, lõpuks peavalud ja unehäired, aga ka kiiresti katkema kippuv kannatus ning tülid sõprade ja pereliikmetega. Ma pole teadlane, seega ei tea ma täpselt, kuidas depressioon tekib, aga oletan, et pikka aega stressiseisundis olemine keerabki keemilised rajad meie ajus nuripidi käima. Siis enam tihtipeale rohtudest ei pääse.