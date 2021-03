Kui jaanuaris selgus, et riigiprokuratuur on Porto Francoga seotud kriminaalasjas esitanud kahtlustuse viiele inimesele ja Keskerakonnale, astus Jüri Ratas kui erakonna esimees peaministri kohalt tagasi ning valitsus lagunes. Keskerakond rapsis tolmu õlgadelt ja tegi uue valitsuse. Ratas elas mõnda aega riigikogu lihtliikmena. Oli see õiglane karistus või mõnus puhkus, jäägu igaühe enda otsustada.