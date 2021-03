Hallistes tegutsevas erahooldekodus tekkis märtsi alguses koroonakolle, milles pole praegu paraku midagi ebatavalist. Hooldekodud on oma võrdlemisi tihedalt elavate klientidega viirustele viljakas kasvulava. Samuti on tavaline, et hooldekodudesse jõuavad viletsa tervisega inimesed, kes on elu õhtupoolikusse jõudnud. Surm on sealse elu lahutamatu osa.