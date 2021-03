Meeleavaldajad sõitsid läbi linna

Päev varem olid paljud autoomanikud leidnud tuuleklaasile jäetud teate meeleavaldussõidust ning sellestki, et kogunemiskoht avalikustatakse laupäeva hommikul Facebooki lehel.

Järveäärsele parkimisplatsile kogunenud inimesed olid rõõmsameelsed ja veendunud, et ajavad õiget asja.

«Kõik need piirangud – see on ajavabadus, mis praegu toimub. Kõik peab olema vaba!» ütles meesterahvas, kes oli kohale tulnud koos abikaasaga, kuid polnud nõus Sakalale oma nime avaldama.