Ornitoloogiaühing kutsub püüdma kuldnoka laulu

Kuldnokk on Eesti aasta lind. FOTO: Ants Liigus

Aasta lind kuldnokk on tuntud kui meisterlik jäljendaja. Selleks, et teada saada, kui varieeruv on kuldnoka laul Eestis, kutsub ornitoloogiaühing kõiki kuldnoka laulu salvestama.