«Mis sest enam meenutada, see nii vana asi,» ütleb Aita Vähi ning nendib, et küüditamispäev ja Siberi-aastad on küll hästi meeles, kuid liiga sageli ta nendele ei mõtle ning saatusekaaslasi, kellega möödunust rääkida, jääb ka iga aastaga vähemaks.