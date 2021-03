Nemad olid oma aja kangelased. Nii käisin ka mina kangelasena tööl edasi, ehkki silmad olid palavikust märjad ja ümbruse tajumisega oli raskusi. Väike nohu, köha või kerge palavik ei olnud veel paar aastat tagasi mingi takistus, et tööle minemata jätta. Aeg-ajalt püüdis mõni selge mõistuse juures olev kolleeg küll manitseda, et selline kontoritäie kolleegide nakatamine ei ole mõistlik, või mainis kõrgem ülemus naljaga pooleks, et ta ei kavatse kellelegi riiklikke matuseid korraldada, kangelased aga ei andnud alla.