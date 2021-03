Piirangute ja viirushirmu tõttu on kaugliinibussiga sõitjate arv tunduvalt kahanenud. Seetõttu on bussifirmad linnadevahelisi sõite vähendanud – mis need tühjad bussid ikka edasi-tagasi kimavad. Aga ehkki olukord on eriline, eriolukord meil pole ja maailm on nii lahti kui vähegi võimalik.