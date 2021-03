Muinsuskaitse all oleva unikaalsete seinamaalingutega hoone ajaloolised kihid on plaanis eksponeerida. Teisele korrusele ehitatakse kooli infotehnoloogia erialade õppelaborid ja üldklassid, esimesel korrusel on kavas hakata pidama seminare ning keldrisse tuleb õppeköök, sest üht kööki oleks kooli direktori sõnul hädasti juurde vaja.