Mõned read tekitavad küsimusi. Näiteks on 50 000 eurot ette nähtud selleks, et arendada sisuhaldusplatvormi TARU, mis peaks võimaldama kriisikommunikatsiooniga seotud asutustel kiiresti omavahel infot ja tagasisidet jagada. Miks sellega alles nüüd tegeldakse? Või miks on vaimse tervise toetamiseks ette nähtud vähem kui 100 000 eurot?