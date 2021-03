Pandeemia on meid armutult raputanud. Õpilased peavad koguma teadmisi arvutiekraanide vahendusel, pedagoogid on sunnitud oma õppeprogrammid uuesti üles ehitama ning oludega vastavaks kohendama, kultuuriinimesi pole ühtäkki aga justkui kellelegi vaja.

Hans Kristjan Pikani on noormees, keda puudutab viirus läbi kõigi mainitud valdkondade. Nimelt on ta Viljandi kultuuriakadeemia tudeng, trummiõpetaja ning tuntud muusikakollektiivi Wiiralt liige. Kõige kiuste on Pikani üdini optimistlik ning näeb tulevikku vaadates mustava pimeduse asemel ka erksamaid värve.