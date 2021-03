Et jäätmeid tekib tänapäeval palju, tekib tahtmine kiruda prügivedajaid ja jäätmekäitlejaid, et nad oma tööga hästi hakkama ei saa. Kas ja kuidas jäätmekäitlejad endale seatud ülesannete ja rahvusvaheliste eesmärkidega toime tulevad, jäägu siiski õigustatud instantside hinnata. Ärgem aga unustagem, et jäätmeid toodame ka meie ise. Kuigi ühe üksiküritaja panus olukorra parandamisse ei muuda palju, võib paljude üksiküritajate panus kaasa tuua suure muutuse.