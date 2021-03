Viljandimaale eile tulnud järjekordne koroonapositiivsete rekord oli juba teine sel nädalal, eelmine oli teisipäeval. Reedest tulemust me muidugi veel ei tea, loodetavasti jäävad need rekordid ka püsima ning näidud liiguvad allapoole. Aga olukord ei ole kiita ning paratamatult on viiruse leviku tõkestamine ikka teema number üks.